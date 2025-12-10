БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Временно се променя движението в участъци от „Струма“ в Кюстендилско

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Регионални
От АПИ посочват, че е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

възстановяват движението ремонтирани отсечки тракия
Снимка: БНТ
Временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала (АМ) „Струма“ в област Кюстендил на 11 и 12 декември, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В четвъртък и петък от 8:00 ч. до 17:00 ч. между 37-ми и 56-ти км на АМ „Струма“ поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в платното за София, като превозните средства ще преминават в активната, посочват от АПИ и поясняват, че мерките се налагат заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка.

На 12 декември от 8:00 ч. до 15:00 ч. при 68-и км на АМ „Струма“ в платното за София временно ще е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната заради гаранционен ремонт на фуга на съоръжението. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.

От АПИ посочват, че е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна сигнализация. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от сайта на АПИ и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Движението при 88-и км на автомагистрала „Струма“ в посока София също е в една лента.

#АМ "Струма"  #АПИ

