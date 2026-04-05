ПСВ Айндховен спечели титлата в Нидерландия

ПСВ Айндховен си гарантира 27-ата титла на Нидерландия. Благодарение на нулевото равенство между Фейенорд и Волендам – „филипсите“ започват празненствата още в началото на април.

Играчите на ПСВ си бяха гарантирали трите точки в събота след атрактивен сблъсък срещу Утрехт. Благодарение на победата с 4:3 на своя стадион „Филипс” съставът на Петер Бос докосваше трофея, но все още се нуждаеше от математическо потвърждение.

Вторият в класирането Фейенорд трябваше да се изправи срещу Волендам в неделя. Условието беше ясно – ако ротердамци не успеят да спечелят този мач, ПСВ ще бъде обявен за шампион.

Единствено Аякс има повече шампионски трофеи - 36.