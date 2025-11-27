ПСВ разгроми Ливърпул на "Анфийлд"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата в английския шампион се задълбочава.

ПСВ
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул инкасира трето поредно поражение и второ поред на „Анфийлд“, след като беше категорично надигран с 1:4 от лидера в Ередивизи ПСВ Айндховен в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. За трети последователен мач тимът на Арне Слот отстъпва с три гола разлика и това вече се отрази сериозно в класирането – мърсисайдци изпаднаха от топ 8 и се свлякоха до 12-ото място с девет точки.

За разлика от тях ПСВ продължава впечатляващата си серия и вече е в 12 мача без загуба във всички турнири, натрупвайки осем точки в групата.

Двубоят започна кошмарно за английския шампион. Още в шестата минута Иван Перишич откри резултата от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Вирджил ван Дайк. Ливърпул показа по-агресивно лице в следващите минути, като Доминик Собослай на няколко пъти създаде напрежение пред вратата на гостите.

След почивката ПСВ демонстрира убийствена ефективност: Гуус Тил удвои в 56-ата минута, а Кухаиб Дриуеш с попадения в 73-ата и 91-ата минута довърши домакините. Успехът е втори за тима на Петер Бош в турнира, докато Ливърпул записва второ поражение и девето в последните си 12 мача във всички надпревари.

Арне Слот извърши две промени спрямо състава, загубил от Нотингам Форест. Юго Екитике се завърна като титулярен централен нападател вместо Александър Исак, а болният Алисон Бекер бе заменен на вратата от Гиорги Мамардашвили. По десния фланг този път оперираше Къртис Джоунс, докато Собослай действаше като плеймейкър. Флориан Виртц не успя да се възстанови навреме и остана извън групата.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК ПСВ Айндховен #ФК Ливърпул

