Мбапе изригна с четири гола за Реал Мадрид

Реал Мадрид спечели зрелището в Атина, след като надви Олимпиакос с 4:3 в един от най-атрактивните мачове от петия кръг на Шампионската лига.

Гръцкият шампион започна по мечтан начин – още в 8-ата минута Шикиньо разтърси трибуните с ранен гол и даде надежда за чудо срещу европейския колос. Реал обаче реагира като претендент за трофея – Килиан Мбапе се развихри и между 22-ата и 29-ата минута вкара хеттрик, с който обърна мача само за седем минути. Малко след това Винисиус също прати топката в мрежата, но голът му бе отменен след намеса на ВАР.

След почивката Олимпиакос показа характер. Мехди Тареми върна интригата в 52-рата минута, но Мбапе отново напомни за класата си и в 60-ата оформи своя покер, правейки резултата 4:2 за „кралете“. Въпреки тежката ситуация домакините не се предадоха – Аюб Ел Кааби донесе нов взрив на стадиона в 81-ата минута, но време за подвиг не остана.

Триумфът бе жизненоважен за Реал, който се върна на победния път след загубата от Ливърпул. Тимът на Чаби Алонсо вече дели второто място в групата с Интер, Байерн и ПСЖ, оставайки само на три точки зад лидера Арсенал.

За Олимпиакос обаче равносметката е тежка. Гърците остават без победа – две равенства и четири загуби – и вече изглежда почти невъзможно да се намесят в битката за топ 24. Нужните точки са четири, а пред тях стоят девет позиции в класирането – разлика, която изглежда непреодолима на прага на зимата.