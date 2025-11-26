БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал шамароса здраво Байерн (Мюнхен)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Лондонският клуб единствен продължава с пълен актив в Шампионската лига.

Арсенал
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арсенал продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона. Тимът от Северен Лондон победи Байерн (Мюнхен) с 3:1 в дербито от петия кръг на Шампионската лига. След последния съдийски сигнал Арсенал еднолично е на върха с пълен актив от 15 точки.

За Байерн загубата е първа от началото на сезона. Шампионът на Германия беше тотално надигран, особено през второто полувреме, и логично отстъпи пред най-добрия отбор в Европа в момента.

Десният краен бранител Тимбер откри резултата в 22-ата минута, засичайки с глава центриране от ъглов удар на Букайо Сака. 10 минути по-късно вундеркиндът на Байерн – Ленарт Карл изравни, след като хладнокръвно реализира ситуация, в която се озова на върна на контра атака. Асистенцията беше за Гнабри, бивш футболист на Арсенал. Малко по-късно Еберечи Езе излезе на стрелкова позиция, но впечатли с … пропуск.

След почивката Арсенал тотално надигра Байерн и стигна до два гола, с които си осигури успеха. В 69-ата минута Мадуеке, влезнал като резерва, се разписа след отлично подаване на друга резерва – Калифиори. Четвърт час преди края финалното 3:1 оформи друга резерва – Мартинели, който се възползва от груба грешка на Ноер и на празна врата фиксира финала.

В следващия кръг Арсенал гостува на Брюж, а Байерн приема Спортинг.

Свързани статии:

ПСВ разгроми Ливърпул на "Анфийлд"
ПСВ разгроми Ливърпул на "Анфийлд"
Кризата в английския шампион се задълбочава.
Чете се за: 02:15 мин.
Мбапе изригна с четири гола за Реал Мадрид
Мбапе изригна с четири гола за Реал Мадрид
Испанците прекършиха Олимпиакос в голово шоу.
Чете се за: 02:07 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
6
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Шампионска лига

ПСВ разгроми Ливърпул на "Анфийлд"
ПСВ разгроми Ливърпул на "Анфийлд"
Мбапе изригна с четири гола за Реал Мадрид Мбапе изригна с четири гола за Реал Мадрид
Чете се за: 02:07 мин.
Пафос измъкна ценна точка срещу Монако Пафос измъкна ценна точка срещу Монако
Чете се за: 02:05 мин.
Джуд Белингам допълни лазарета на Реал Мадрид Джуд Белингам допълни лазарета на Реал Мадрид
Чете се за: 00:57 мин.
Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките
Чете се за: 02:00 мин.
Наполи почете паметта на Диего Марадона Наполи почете паметта на Диего Марадона
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие" Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ