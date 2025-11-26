Арсенал шамароса здраво Байерн (Мюнхен)

Арсенал продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона. Тимът от Северен Лондон победи Байерн (Мюнхен) с 3:1 в дербито от петия кръг на Шампионската лига. След последния съдийски сигнал Арсенал еднолично е на върха с пълен актив от 15 точки.



За Байерн загубата е първа от началото на сезона. Шампионът на Германия беше тотално надигран, особено през второто полувреме, и логично отстъпи пред най-добрия отбор в Европа в момента.



Десният краен бранител Тимбер откри резултата в 22-ата минута, засичайки с глава центриране от ъглов удар на Букайо Сака. 10 минути по-късно вундеркиндът на Байерн – Ленарт Карл изравни, след като хладнокръвно реализира ситуация, в която се озова на върна на контра атака. Асистенцията беше за Гнабри, бивш футболист на Арсенал. Малко по-късно Еберечи Езе излезе на стрелкова позиция, но впечатли с … пропуск.

След почивката Арсенал тотално надигра Байерн и стигна до два гола, с които си осигури успеха. В 69-ата минута Мадуеке, влезнал като резерва, се разписа след отлично подаване на друга резерва – Калифиори. Четвърт час преди края финалното 3:1 оформи друга резерва – Мартинели, който се възползва от груба грешка на Ноер и на празна врата фиксира финала.

В следващия кръг Арсенал гостува на Брюж, а Байерн приема Спортинг.