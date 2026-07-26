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ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Ливърпул следи френския национал, но не възнамерява да плати исканата от парижани сума

ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола
Снимка: БГНЕС
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Пари Сен Жермен няма намерение да се разделя лесно с Брадли Баркола. Според информация на журналиста Фабрис Хокинс френският шампион е оценил 23-годишния нападател на около 170 милиона евро.

Ръководството на парижкия клуб определя цената, съобразявайки се с последните мащабни сделки на трансферния пазар. Сред тях са преминаването на Морган Роджърс от Астън Вила в Челси за около 137 милиона евро и трансферът на Елиът Андерсън от Нотингам Форест в Манчестър Сити за приблизително 136 милиона евро. Сделката с Роджърс го превърна в най-скъпия английски футболист в историята.

Сериозен интерес към Баркола проявява Ливърпул, но към този момент английският шампион не е склонен да удовлетвори финансовите изисквания на ПСЖ.

Допълнително напрежение около бъдещето на французина създава фактът, че според местните медии той няма намерение да подновява настоящия си договор с клуба. Контрактът на Баркола с Пари Сен Жермен е до лятото на 2028 година, което поставя ръководството на клуба пред важно решение относно бъдещето на една от големите си звезди.

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#ФК Пари Сен Жермен #Брадли Баркола

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