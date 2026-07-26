Брадли Баркола няма да поднови своя договор с ПСЖ

Нападателят на Пари Сен Жермен Брадли Баркола, чийто договор с Пари Сен Жермет изтича през 2028 година, няма да го поднови, пише вестник "Екип".

23-годишният футболист е оставил решението си след Световното първенство по футбол, като сега е преценил, че няма да продължи с ПСЖ. Баркола е със статута на резерва в двукратният победител в Шампионската лига и въпреки че влиза в почти всеки мач на отбора, той иска да промени тази ситуация.

Има четири клуба, които имат сериозен интерес към крайния нападател - Ливърпул, Арсенал, Челси и Байерн Мюнхен. За момента Ливърпул има най-голямо желание да привлече френския национал, като това може да стане още до края на този трансферен прозорец или най-късно до година.