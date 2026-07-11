Радан Кънев е новият лидер на ДСБ: Опонентът му Йордан Иванов стана заместник - председател

Радан Кънев е новият председател на ДСБ. Той спечели с 302 гласа пред опонента си Йордан Иванов, който събра 223 от гласовете и стана заместник-председател на партията. Кънев говори за консолидация на дясната демократична опозиция, особено преди президентския вот. Не като опненти, а като екип - Радан Кънев и Йордан Иванов застанаха рамо до рамо. И наредиха приоритети.

Радан Кънев, избран за председател на ДСБ: „ДСБ да стане национално разпознаваема като партия на дясното икономическо послание. ДСБ да бъде партия гарант, че правовата държава, либералната демокрация в България ще бъдат неприкосновени. ДСБ като партия на активната българска роля в новото европейско единство.“ Йордан Иванов, заместник - председател на ДСБ: „Това, което исках за тази кампания е да я проведем по най-високите европейски стандарти и да дам визия за партията и съм удовлетворен от кампанията, не от резултата, разбира се.“

Сега президентските избори са на хоризонта.

Радан Кънев, избран за председател на ДСБ: „Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. Не ги дефинирам като демократични формации - за мен това е недоказано твърдение. Не мисля, че подобно обединение би било полезно.“

Досегашният председател Атанас Атанасов заяви: Демократите не печелят, когато са разединени.

Атанас Атанасов - ДСБ: „Пред нас стои огромната политическа, а бих казал и историческа отговорност да бъдем безкомпромисна опозиция на днешното управление.“

Партньорите им от „Да, България" смятат, че демократичната общност трябва да бъде ефективна.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Страната има нужда от силна дясна коалиция, която да продължи да води България към Европа.“ Никола Минчев, евродепутат: „Идеята, която стои зад ДСБ: реформаторския, проевропейски път на България.“

Третият кандидат за председател Васко Василев си е направил отвод.