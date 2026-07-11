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Министерството на културата: Националният културен календар за 2026 г. е приет без осигурено финансиране

Милена Кирова от Милена Кирова
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Министерството на културата излезе с официална позиция във връзка с, по думите на институцията, „неоснователни и спекулативни твърдения“ относно финансирането на Националния културен календар за 2026 г. От ведомството посочват, че настоящото ръководство е наследило вече приет Национален културен календар на обща стойност 11 650 772,31 евро, без да е било осигурено необходимото финансово обезпечение. Според министерството още с встъпването си в длъжност кабинетът е предприел действия за осигуряване на средства.

През юни са били изплатени средствата за 20 от най-спешните проекта на обща стойност 1 228 166 евро. Успоредно с това е стартирана процедура за изменение на решение на Министерския съвет, която да позволи финансирането на още 26 проекта на стойност 1 867 814 евро.

От Министерството на културата допълват, че продължават разговорите с Министерството на финансите за осигуряване на средства за останалите 104 проекта, чиято обща стойност възлиза на 5 391 706 евро. По информация на ведомството проектите се финансират по реда на тяхното провеждане, без да се извършва ново оценяване или пренареждане. Към момента са разплатени общо 47 проекта по Националния културен календар за 2026 г. на обща стойност 3 102 458,24 евро.

От министерството уточняват още, че 28 проекта вече не могат да получат финансиране, тъй като предвидените в тях културни прояви са приключили преди да бъдат осигурени необходимите средства. По информация на институцията всички засегнати организатори, отправили запитвания, са били своевременно уведомени.

#без финансиране #национален културен календар #Министерство на културата

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