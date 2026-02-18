Рафаел Ходар продължава възхода си, чака го сблъсък с Тейлър Фриц

Младата надежда Рафаел Ходар продължава стремителното си изкачване. 19-годишният испанец се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове на открито Delray Beach Open, след като победи 21-годишния американец Итън Куин с 6:2, 6:3.

В следващата фаза Ходар ще се изправи срещу водача в схемата Тейлър Фриц, което ще бъде първият му мач срещу тенисист от Топ 10. Само преди година испанецът беше извън първите 900 в ранглистата на АТР и играеше колежански тенис в Университета на Вирджиния. Сега той вече е №112 в актуалната класация на живо и се приближава бързо до Топ 100.

Ходар, който участва на Next Gen ATP Finals миналата година, влезе в основната схема благодарение на програмата ATP Next Gen Accelerator. Срещу Куин той реализира шест от десетте си възможности за пробив и спечели 80% от точките при ретур на втори сервис.

В друг интересен двубой поставеният под №5 Томи Пол (на снимката) направи обрат срещу французина Корантен Муте – 4:6, 6:3, 6:4. Пол пропусна десет мачбола при 5:3 в третия сет, но все пак затвори срещата от 11-ия си шанс.

Седмият в схемата Брандън Накашима спечели един от най-оспорваните мачове за деня, надигравайки бившия №3 в света Марин Чилич със 7:6 (4), 7:6 (5) за 2 часа и 13 минути. Двамата не допуснаха пробив, а американецът записа 13 аса.

Защитаващият титлата си Миомир Кецманович също продължава напред след 6:1, 6:4 срещу Матиа Белучи. „Щастливият губещ“ Адам Уолтън елиминира канадеца Габриел Диало със 7:6 (4), 6:3.

В двата изцяло американски сблъсъци Себастиан Корда надделя над Макензи Макдоналд с 6:4, 7:5, а квалификантът Закари Свайда отстрани Александър Ковачевич със 7:6 (4), 6:3.