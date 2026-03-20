Райо Валекано и Шахтьор продължиха напред в Лига на конференциите въпреки загуби в реваншите

Испанци и украинци се възползваха от авансите си от първите мачове, докато АЗ и Страсбург също намериха място на четвъртфиналите

Слушай новината

Райо Валекано и Шахтьор Донецк се класираха за четвъртфиналите в Лига на конференциите, въпреки че допуснаха поражения в реваншите от осминафиналната фаза.

Испанският тим отстъпи с 0:1 у дома на Самсунспор, но продължи напред с общ резултат 3:2. Единственото попадение в срещата реализира Шериф Ндиайе в 65-ата минута, но турският дебютант в европейските турнири не успя да стигне до обрат.

Сходен бе развоят и за Шахтьор Донецк, който загуби с 1:2 от Лех Познан, но се класира с общ резултат 4:3. Микаел Ишак даде надежди на поляците с два гола през първата част, но автогол на Жоао Моутиньо в 67-ата минута наклони везните в полза на украинците. В края Алаа Грам бе изгонен, но това не повлия на крайния изход.

В други срещи от турнира АЗ Алкмаар разгроми Спарта Прага с 4:0 като гост и с общ резултат 6:1 продължи убедително напред. Точни бяха Исак Йенсен, Трой Парът, Свен Майнанс и Ро-Зангело Даал.

Страсбург също намери място сред най-добрите осем, след като завърши 1:1 с Риека и се класира с общ резултат 3:2. Тони Фрук откри за гостите, но Валентин Барко донесе равенството и класирането на французите.

Така четирите отбора допълниха списъка с четвъртфиналисти в турнира, където битката за трофея навлиза в решителната си фаза.

