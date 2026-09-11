Раян Радков отпадна от състава на България за Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей

Една промяна настъпи в мъжкия състав на България за Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария. По лични причини Раян Радков няма да участва в турнира. На негово място в състава влиза Любомир Станоев, който ще се състезава на кон с гривни.

На земя България ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов. На кон с гривни ще участват Давид Иванов и Любомир Станоев, а на халки – Даниел Трифонов.

Димитър Димитров и Трифонов ще стартират и на прескок. На успоредка и висилка ще се състезават Йордан Александров и Даниел Трифонов.

Мъжкият състав ще бъде воден от треньорите Милко Танкушев и Антъни Вайс, а съдия за България е Илия Янев.

При жените няма промяна в предварително обявения състав. България ще бъде представена от Цветомира Начева, Кристин Кръстева и Мишел Арабаджиева. Треньор е Радослав Емилов, а съдия – Нели Танкушева.