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Раян Радков отпадна от състава на България за Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей

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Спорт
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Националът се оттегля по лични причини.

Раян Радков
Снимка: БТА
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Една промяна настъпи в мъжкия състав на България за Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария. По лични причини Раян Радков няма да участва в турнира. На негово място в състава влиза Любомир Станоев, който ще се състезава на кон с гривни.

На земя България ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов. На кон с гривни ще участват Давид Иванов и Любомир Станоев, а на халки – Даниел Трифонов.

Димитър Димитров и Трифонов ще стартират и на прескок. На успоредка и висилка ще се състезават Йордан Александров и Даниел Трифонов.

Мъжкият състав ще бъде воден от треньорите Милко Танкушев и Антъни Вайс, а съдия за България е Илия Янев.

При жените няма промяна в предварително обявения състав. България ще бъде представена от Цветомира Начева, Кристин Кръстева и Мишел Арабаджиева. Треньор е Радослав Емилов, а съдия – Нели Танкушева.

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#Световна купа по спортна гимнастика в Унгария #Раян Радков

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