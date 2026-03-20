Разбиха наркооранжерия в Бургас- изетти са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони

Разбиха наркооранжерия в Бургас, изетти са 15 кг марихуана

Полицията в Бургас разкри наркооранжерия, като в нея са открити 15 кг марихуана. 40-годишен мъж от Бургас е задържан при акция на криминалисти. Около 17:30 ч. на 19 март той е бил спрян в района на блок 412 в комплекс „Меден рудник“.

При последвалото претърсване в жилището му полицаите са открили оборудване за отглеждане на коноп и около 15 килограма суха тревиста маса – марихуана. Наркотикът е бил разпределен в три найлонови чувала и съхраняван в пластмасови бидони.

Мъжът е криминално проявен и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.