Разбиха наркооранжерия в Бургас - иззети са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Полицията в Бургас разкри наркооранжерия, като в нея са открити 15 кг марихуана. 40-годишен мъж е задържан при акция на криминалисти.

Около 17.30 ч. на 19 март той е бил спрян в района на блок 412 в комплекс „Меден рудник“.

При последвалото претърсване в жилището му полицаите са открили оборудване за отглеждане на коноп и около 15 кг суха тревиста маса – марихуана. Наркотикът е бил разпределен в три найлонови чувала и съхраняван в пластмасови бидони.

Мъжът е криминално проявен и осъждан. Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

