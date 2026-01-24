Разгромна победа за Комо срещу Торино

Комо постигна разгромна победа с 6:0 при домакинството си срещу Торино в мач от 22-ия кръг на италианското първенство.

Анастасиос Дувикас отбеляза два гола, докато Мартин Батурина, Лукас да Куня и Максенс Какере добавиха гол и асистенция, Николас Кюн също се разписа.

Това бе втори мач от програмата на 22-ия кръг на Серия А, като в първата среща снощи лидерът в класирането Интер също вкара шест гола у дома в двубоя срещу Пиза.

Комо вече има 40 точки и е пети в класирането на Серия А. Торино претърпя четвърта поредна загуба. „Биковете“ са 14-ти с 23 точки.