Разгромна победа за Комо срещу Торино

"Синьо-белите" вкараха 6 безответни гола в домакинството си на "биковете"
Комо постигна разгромна победа с 6:0 при домакинството си срещу Торино в мач от 22-ия кръг на италианското първенство.
Анастасиос Дувикас отбеляза два гола, докато Мартин Батурина, Лукас да Куня и Максенс Какере добавиха гол и асистенция, Николас Кюн също се разписа.
Това бе втори мач от програмата на 22-ия кръг на Серия А, като в първата среща снощи лидерът в класирането Интер също вкара шест гола у дома в двубоя срещу Пиза.
Комо вече има 40 точки и е пети в класирането на Серия А. Торино претърпя четвърта поредна загуба. „Биковете“ са 14-ти с 23 точки.
