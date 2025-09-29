БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Разходите за Париж 2024 се оценяват на 6,6 милиарда евро

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
На този етап обаче се смята, че влиянието на спортното събитие върху икономиката на страната е "скромно".

Параолимпиада Париж 2024
Снимка: БТА
Разходите за Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж са били 6,6 милиарда евро, но това не е натоварило прекалено много бюджета и се смята, че Игрите са били "колективен успех". Това се казва в доклад на Сметната палата на Франция, цитиран от АФП. На този етап обаче се смята, че влиянието на спортното събитие върху икономиката на страната е "скромно".

Първите прогнози през юни бяха, че разходите са 5,9 милиона евро, но последната фактура разкрива, че 3,02 милиарда са изхарчени за организацията, от които 1,44 милиарда за сигурност, а 3,63 милиарда са използвани за инфраструктура.

Към сметката са прибавени и разходите, за да се направят отново годни за плуване водите на река Сена в Париж заради състезанията по плуване на открито и по триатлон.

През 2023 прогнозата е била, че държавните инвестиции ще бъдат 2,44 милиарда за Олимпийските игри. А през март 2024 президентът на Сметната палата Пиер Московици е смятал, че те трябва да струват между 3 и 5 милиарда.

Московици изтъкна днес на пресконференция "безспорния успех на Игрите", като добави, че крайната сметка не е натоварила бюджета. Той заяви, че сумата от 6,6 милиарда е значителна, но Игрите "не са стрували толкова скъпо", тъй като в сравнение с Лондон 2012 тези са били по-евтини.

Освен тези държавни разходи, трябва да се прибави, че Организационният комитет е усвоил още 4,4 милиарда частни средства, без да се забравя смесената компания "Солидео" с честни и обществени средства, която е имала бюджет още 4,5 милиарда.

Докладът отбелязва, че предвидените разходите за инфраструктурни проекти са били "коректни като цяло", но разходите за сигурност "са нараснали неимоверно".

"Влиянието на Олимпийските игри върху годишния икономически растеж за 2024 се оценява на 0,07 от БВП или 1,9 милиарда евро", се казва в обобщението.

Той отбелязва и феномена на "избягването", който е накарал многобройни туристи да избегнат Париж по време на Игрите.

#Паралимпийски игри в Париж #Олимпийски игри в Париж 2024 #ЛОИ Париж 2024 #Париж 2024

