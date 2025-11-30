БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Самоков ще бъде домакин на еврошампионата по естетическа групова гимнастика през 2026 г.

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Новината разкри президентът на Международната федерация Лилия Морозова.

Български национален отбор по естетическа групова гимнастика
Снимка: БТА
България ще бъде домакин на европейското първенство по естетическа групова гимнастика през октомври 2026 година.

Това разкри президентът на Международната федерация Лилия Морозова.

"Международната федерация одобри Европейското първенство догодина да се проведе тук през октомври. В същата тази зала. Решението вече е взето. Всички наистина се насладиха. Ще се радваме да се върнем тук, разбира се. И е много хубаво, че преди всичко всички българи са толкова мили. Зрителите приветстват всички спортисти", каза Морозова.

Спортът се радва на голямото развитие в последните години.

"Нашата Международна федерация е сформирана през 2003 година. Днес сме на няколко континента - Европа, Африка, Азия, Америка - общо 52 държави. Тази година имаме много отбори и става все по-популярен спорт сред малките. Това означава, че в бъдеще ще имаме и повече гимнастички", добави тя.

Рускинята похвали организацията от страна на Българската федерация по естетическа групова гимнастика.

"Много ми хареса организацията. Българската федерация обърна голямо внимание на детайлите. И се грижат за нашите съдии, защото съдиите на Международната федерация са важни хора за мен, защото оценяват работата на спортистите. Всичко е добре обмислено тук. Удобство, комфорт - това е много важно. Хората са на работа, в добри условия са. Това е важно. Спортистите, разбира се, които се подготвят за състезания също. Преди всичко, това е прекрасен спортен комплекс. Той е перфектно планиран. Просто е великолепен", каза още президентът на Международната федерация.

