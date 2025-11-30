Самоков ще бъде домакин на еврошампионата по естетическа групова гимнастика през 2026 г.

България ще бъде домакин на европейското първенство по естетическа групова гимнастика през октомври 2026 година.

Това разкри президентът на Международната федерация Лилия Морозова.

"Международната федерация одобри Европейското първенство догодина да се проведе тук през октомври. В същата тази зала. Решението вече е взето. Всички наистина се насладиха. Ще се радваме да се върнем тук, разбира се. И е много хубаво, че преди всичко всички българи са толкова мили. Зрителите приветстват всички спортисти", каза Морозова.

Спортът се радва на голямото развитие в последните години.

"Нашата Международна федерация е сформирана през 2003 година. Днес сме на няколко континента - Европа, Африка, Азия, Америка - общо 52 държави. Тази година имаме много отбори и става все по-популярен спорт сред малките. Това означава, че в бъдеще ще имаме и повече гимнастички", добави тя.

Рускинята похвали организацията от страна на Българската федерация по естетическа групова гимнастика.