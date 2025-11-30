БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Никола Цолов завърши седми в Катар и спечели първи точки във Формула 2

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Дебютният уикенд във Формула 2 на българския пилот завърши със седма позиция.

никола цолов бърз първия ден тестовете бахрейн
Снимка: Спас Генев/spasgp.com
Никола Цолов завърши на седмо място в състезанието за Гран при на Катар в дебютния му уикенд във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг завърши предпоследния кръг на автомобилния шампионат с отлично представяне, след като в събота се размина с подиум за по-малко от обиколка.

Цолов се класира на седмо място в квалификацията за състезанието и според обърнатата решетка бе четвърти в квалификацията, където направи бързо изпреварване за третото място. Той държа подиум позицията до последната обиколка, когато бе изтласкан от съперник и финишира десети.

Днес Цолов започна седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиция за първи път в третата обиколка и се смъкна на седмо място, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така Цолов стигна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен (Франция, ART Grand Prix).

Така Цолов спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през цялата 2026 г. През миналата година той бе част от Формула 3, отново с Кампос Рейсинг.

Втори в днешното състезание стана Леонардо Форнароли (Италия, Invicta Racing), който стана шампион още в дебютния си сезон във втората по сила автомобилна надпревара. През 2024 г. той бе първенец и във Формула 3.

Финалът на сезона във Формула 2 е идният уикенд на пистата "Яс Марина" в Абу Даби.

