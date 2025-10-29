Разследват престъпна група за длъжностни присвоявания в Митница - Русе

Окръжната прокуратура в Русе разследва организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в митницата.

В Русе и София полицаи от ГДБОП са претърсили 30 адреса - служебни помещения и частни имоти. Иззети са над 60 000 лева, над 300 грама инвестиционно злато и сребро, техника, козметика и цигари без бандерол. Проверява се и липсата на 2500 литра дизелово гориво.

В хода на разследването са разпитани 15 свидетели. След анализ на събраните доказателства ще се прецени какви конкретни обвинения да бъдат повдигнати на съответните длъжностни лица. В акцията са участвали и експерти на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.