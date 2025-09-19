Разследват смъртта на 55-годишен мъж от Белащица

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си. Сигналът за инцидента е постъпил около 15.40 ч. днес на тел. 112.

При първоначалния оглед по тялото на мъжа са установени порезни рани. При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдениена Окръжна прокуратура - Пловдив.