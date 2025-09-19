БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Разследват смъртта на 55-годишен мъж от Белащица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Той е намерен с порезни рани, задържан е негов съсед

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си. Сигналът за инцидента е постъпил около 15.40 ч. днес на тел. 112.

При първоначалния оглед по тялото на мъжа са установени порезни рани. При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдениена Окръжна прокуратура - Пловдив.

#разследване #Белащица #починал

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Криминално

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
15038
Чете се за: 00:47 мин.
Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами Задържаха мъж на "Дунав мост", пренасял 55 000 лева, заработени от ало измами
Чете се за: 02:47 мин.
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които се отпускат само с рецепта Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които се отпускат само с рецепта
Чете се за: 04:02 мин.
Заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради незаконни сондажи на минерална вода? Заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради незаконни сондажи на минерална вода?
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ