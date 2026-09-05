Реал Мадрид допусна първа загуба след завръщането на Жозе Моуриньо

Бетис победи Реал Мадрид с минималното 1:0 във втория мач от 4-ия кръг на Ла Лига. Трой Парът отбеляза победния гол, а Килиан Мбапе изпусна дузпа в добавеното време.

Гостите бяха далеч по-активни в преден план в хода на първото полувреме на стадион "Ла Куртиха" в Севиля. Алваро Вайес се справи с изстрели на Дийн Хаусен и Джуд Белингам, а Винисиус стреля в лявата греда.

Първият точен изстрел за домакините бе на сметката на Антони, но Тибо Куртоа нямаше затруднения с него.

След почивката възпитаниците на Мануел Пелегрини изчакваха своя момент и заслужено откриха резултата. Тибо Куртоа изби удар с глава на резервата Нелсон Деоса, но лятното попълнение Трой Парът се разписа при добавката.

Възпитаниците на Жозе Моуриньо си помислиха, че са изравнили резултата в 87-ата минута, но попадение на Карлос Еспи бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

Гостите все пак получиха шанс да се спасят от загубата в добавеното време. Алехандро Ернандес отсъди дузпа след нарушение на Натан срещу Винисиус. Зад бялата точка застана Килиан Мбапе, но Алваро Вайес изби удара му.

Реал Мадрид остава на второто място в класирането с актив от 9 пункта. Бетис е трети в подреждането, със същия брой точки, като отстъпва само по голова разлика.