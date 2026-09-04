Реал Мадрид изненада със състава за Шампионската лига, Моуриньо включи млад талант

Реал Мадрид обяви състава си за предстоящото издание на Шампионската лига, като Жозе Моуриньо взе две любопитни решения. Сред картотекираните 25 футболисти попадна новопривлеченият млад полузащитник Серхио Мартинес, докато Ферлан Менди остана извън списъка.

Включването на Мартинес може да се окаже особено важно още за първия двубой на "кралете“ в турнира. Реал Мадрид започва кампанията си във вторник срещу Интер, а Моуриньо ще има сериозни кадрови проблеми в средата на терена.

Едуардо Камавинга, Арда Гюлер и Бернардо Силва са наказани и няма да бъдат на разположение за срещата. Под въпрос остава и Орелиен Чуамени, който все още не е записал участие за мадридчани през новия сезон. Тиаго Питарч също има физически проблеми, след като получи мускулна травма по време на предсезонната подготовка.

Тази ситуация може да отвори вратата пред Серхио Мартинес. Младият халф засега е предвиден основно за втория отбор, но вече тренира с представителния състав и е успял да впечатли Моуриньо. Така той може да получи възможност за дебют за Реал Мадрид именно на сцената на Шампионската лига.

Другата голяма новина е отсъствието на Ферлан Менди. Французинът вече от няколко седмици провежда занимания на терен, но заради честите му физически проблеми в клуба не искат да поемат излишни рискове с неговото завръщане.

Очакванията са Менди да бъде готов за игра през септември или октомври, но засега той няма да бъде част от европейския състав.

Отсъствието му обаче не оставя Моуриньо без достатъчно варианти за левия фланг на защитата. Португалският специалист разполага с Марк Кукурея и Алваро Карерас, които могат да покрият позицията.

Реал Мадрид вече изигра три срещи от началото на сезон 2026/2027, а сега насочва вниманието си към любимия си европейски турнир и първото голямо изпитание срещу Интер.







