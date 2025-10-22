Реал Мадрид с пестелив успех над Ювентус

Реал Мадрид записа трета поредна победа от началото на сезона в Шампионската лига. Испанците се наложиха с 1:0 над Ювентус, като единственото попадение бе дело на Джуд Белингам, разписал се в началото на второто полувреме. Много силен двубой изиграха двамата вратари – Тибо Куртоа и Микеле Ди Грегорио, които предотвратиха куп голови положения. Все пак веднъж италианският страж беше преодолян и това се оказа достатъчно за домакините да се поздравят с трите точки.

В следващия кръг Реал Мадрид ще гостува в Европа на Ливърпул, но мислите на всички в Мадрид със сигурност са насочени към неделното дерби срещу Барселона. От своя страна Юве продължава да няма успех в Шампионската лига този сезон (две равенства и загуба) и в следващия мач – у дома срещу Спортинг, ще търси задължителен успех.

Реал Мадрид изигра силно първо полувреме, в което имаше териториално надмощие, което така и не успя да материализира. В самия край на първата част Едер Милитао можеше да стане изненадващ голмайстор на „белия балет“, но от границата на полето стреля над вратата, след като беше отлично намерен на позиция от Килиан Мбапе.

От своя страна гостите се защитаваха стабилно, но в никакъв случай хаотично. В 50-ата минута се откри шанс за Ювентус. При светкавична контраатака Душан Влахович пробяга половината терен, за да стигне до ситуация сам срещу Тибо Куртоа, но ударът на сърбина ба париран с крак от стража на Реал, играещ днес своя мач №300 за клуба.

След още пет минути отново Куртоа трябваше да се намесва решително, този път след удар на Камбиазо.

Двата пропуска на Ювентус им струваха скъпо, защото буквално в ответната атака Реал откри резултата. Винисус Джуниор се справи с няколко защитника на „бианконерите“ и шутира, но топката се отби в гредата, след което попадна на крака на непокрития Джуд Белингам. За английския национал беше детска задача да се разпише от няколко метра и да разбие двете нули на таблото.



В 63-ата минута Йълдъз опита късмета си и шутира от 20 метра, но не затрудни по никакъв начин Куртоа. В ответната атака и Мбапе „опита същото“ – удар от 20 метра, но и той беше твърде непретенциозен и стана лесна плячка за Ди Грегорио.

20 минути преди изтичането на редовното време Реал беше близо до втори гол. Мбапе се озова на върха на отлична многоходова атака и стреля силно, но Ди Грегорио парира шута. Последва добавка от страна на Браим Диас, но и той не успя да преодолее стража на италианците.

Пет минути преди края резервите Опенда и Дейвид разиграха отлично помежду си, като белгиецът излезе на стрелкова позиция, опита удар, но Асенсио се намеси ключово. В заключителните секунди на срещата резервата Костич шутира точно от дистанция, но отново Куртоа показа, че следи отлично играта и боксира сигурно топката.

В крайна сметка нови попадения нямаше и голът на Белингам се оказа достатъчен за Реал Мадрид.