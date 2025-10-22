БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид с пестелив успех над Ювентус

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Джуд Белингам откри головата си сметка за сезона.

Джуд Белингам
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид записа трета поредна победа от началото на сезона в Шампионската лига. Испанците се наложиха с 1:0 над Ювентус, като единственото попадение бе дело на Джуд Белингам, разписал се в началото на второто полувреме. Много силен двубой изиграха двамата вратари – Тибо Куртоа и Микеле Ди Грегорио, които предотвратиха куп голови положения. Все пак веднъж италианският страж беше преодолян и това се оказа достатъчно за домакините да се поздравят с трите точки.

В следващия кръг Реал Мадрид ще гостува в Европа на Ливърпул, но мислите на всички в Мадрид със сигурност са насочени към неделното дерби срещу Барселона. От своя страна Юве продължава да няма успех в Шампионската лига този сезон (две равенства и загуба) и в следващия мач – у дома срещу Спортинг, ще търси задължителен успех.

Реал Мадрид изигра силно първо полувреме, в което имаше териториално надмощие, което така и не успя да материализира. В самия край на първата част Едер Милитао можеше да стане изненадващ голмайстор на „белия балет“, но от границата на полето стреля над вратата, след като беше отлично намерен на позиция от Килиан Мбапе.

От своя страна гостите се защитаваха стабилно, но в никакъв случай хаотично. В 50-ата минута се откри шанс за Ювентус. При светкавична контраатака Душан Влахович пробяга половината терен, за да стигне до ситуация сам срещу Тибо Куртоа, но ударът на сърбина ба париран с крак от стража на Реал, играещ днес своя мач №300 за клуба.

След още пет минути отново Куртоа трябваше да се намесва решително, този път след удар на Камбиазо.

Двата пропуска на Ювентус им струваха скъпо, защото буквално в ответната атака Реал откри резултата. Винисус Джуниор се справи с няколко защитника на „бианконерите“ и шутира, но топката се отби в гредата, след което попадна на крака на непокрития Джуд Белингам. За английския национал беше детска задача да се разпише от няколко метра и да разбие двете нули на таблото.

В 63-ата минута Йълдъз опита късмета си и шутира от 20 метра, но не затрудни по никакъв начин Куртоа. В ответната атака и Мбапе „опита същото“ – удар от 20 метра, но и той беше твърде непретенциозен и стана лесна плячка за Ди Грегорио.

20 минути преди изтичането на редовното време Реал беше близо до втори гол. Мбапе се озова на върха на отлична многоходова атака и стреля силно, но Ди Грегорио парира шута. Последва добавка от страна на Браим Диас, но и той не успя да преодолее стража на италианците.

Пет минути преди края резервите Опенда и Дейвид разиграха отлично помежду си, като белгиецът излезе на стрелкова позиция, опита удар, но Асенсио се намеси ключово. В заключителните секунди на срещата резервата Костич шутира точно от дистанция, но отново Куртоа показа, че следи отлично играта и боксира сигурно топката.

В крайна сметка нови попадения нямаше и голът на Белингам се оказа достатъчен за Реал Мадрид.

Свързани статии:

Челси обезличи Аякс
Челси обезличи Аякс
Англичаните оставиха нидерландците с празни ръце в Шампионска лига...
Чете се за: 04:12 мин.
Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Английският шампион прекъсна серията си от четири последователни...
Чете се за: 04:02 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Ювентус #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
2
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
4
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Заседание на Народното събрание
5
Заседание на Народното събрание
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Шампионска лига

Челси обезличи Аякс
Челси обезличи Аякс
Гилермо Викарио спаси Тотнъм от загуба в Монако Гилермо Викарио спаси Тотнъм от загуба в Монако
Чете се за: 01:10 мин.
Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 04:02 мин.
Байерн запази без проблем перфектния си актив в Шампионската лига Байерн запази без проблем перфектния си актив в Шампионската лига
Чете се за: 02:32 мин.
Осимен осигури втора победа на Галатасарай в Шампионската лига Осимен осигури втора победа на Галатасарай в Шампионската лига
Чете се за: 04:25 мин.
Гуардиола: Вкарахме головете в точния момент Гуардиола: Вкарахме головете в точния момент
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ