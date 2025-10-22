Ливърпул взе глътка въздух след категорична победа над Айнтрахт Франкфурт

Ливърпул най-накрая си стъпи на краката. Първенецът на Англия прекъсна серията си от четири последователни загуби във всички турнири с разгромното 5:1 срещу Айнтрахт Франкфурт на "Дойче Банк Парк" в третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

За германците пък това беше второ поредно поражение с такъв резултат в Турнира на богатите, след като предишния кръг бяха разгромен от Атлетико Мадрид (Испания).

Селекцията на Арне Слот се изкачи до десетото място в класирането с 6 точки, докато "орлите" продължават падението си и вече са 22-и с 3 пункта.

В отсъствието на Мохамед Салах от стартовата единайсеторка, Александър Исак бе най-опасният нападател на английския шампион в първите 10 минути. Шведът можеше да открие резултата на два пъти, но титулярният вратар на домакините днес - Михаел Цетерер, излезе победител и в двата дуела.

В 19-ата минута Арне Слот бе принуден да извади от терена Жереми Фримпонг, след като нидерландецът сякаш получи разтежение. На негово място влезе Конър Брадли.

Мърсисайдци държаха под контрол случващото се на терена, но в 26-ата минута бърза контраатака на Айнтрахт Франкфурт обърна развоя на събитията. Флориан Вирц загуби владение на кълбото и "орлите" веднага се впуснаха в нападение. Марио Гьотце видя включилия се напред Расмус Кристенсен, който не се поколеба и стреля, а шутът му се отби от левия страничен стълб и влезе във вратата на Гиорги Мамардашвили.

В 32-ата минута Цетерер направи ново страхотно спасяване, след като отказа появилия се на терена малко по-рано Брадли. Вратарят обаче бе безпомощен три минути по-късно, когато бившият играч на германците Юго Екитике завърши светкавична контраатака, с която изравни резултата.

А шест минути преди края на първото полувреме капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк реализира пълния обрат. Нидерландската връзка се оказа печеливша, след като Коди Гакпо центрира от ъглов удар, а защитникът се извиси над отбраната на тима от Франкфурт и нанесе мощен удар с глава.

В 44-ата минута бе ред и на другия централен бранител - Ибрахима Конате, да оползотвори още един корнер за 3:1. Този път центрирането дойде отдясно и негов изпълнител бе Доминик Собослай.

Второто полувреме се изигра на значително по-бавни темпове, като по всичко личеше, че няма какво да спре "червените" по пътя към победата. Това бе затвърдено в 66-ата минута, когато и Гакпо се отчете със свое попадение, асистенцията за което бе дело на Вирц. Германецът записа първото си участие в гол с фланелката на мърсисайдци в официални мачове.

Четири минути по-късно той даде завършващото подаване и на Собослай, който заби последния пирон в ковчега на домакините със силен шут от около 25 метра.

В четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига Ливърпул ще приеме испанския гигант Реал Мадрид, а Айнтрахт Франкфурт гостува на италианския първенец Наполи. И двата мача са на 4 ноември.