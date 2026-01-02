БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият мениджър на Челси: Бяха луди 24 часа

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Раздялата с Мареска дойде след равенството 2:2 срещу Борнемут във вторник.

Калъм Макфарлейн
Снимка: Официален сайт
Слушай новината

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлейн призна, че последните 24 часа са били истински „вихър от събития“, след като бе назначен за временен заместник на Енцо Мареска. Италианецът се раздели с лондончани в четвъртък, 18 месеца след като наследи Маурисио Почетино на „Стамфорд Бридж“.

Макфарлейн, който досега водеше отбора до 21 години на Челси, пое временно първия тим и ще направи дебюта си начело на мъжкия състав в неделя при гостуването на Манчестър Сити във Висшата лига. Назначението му дойде толкова изненадващо, че дори достъпът му до залата за пресконференции на клубната база е трябвало спешно да бъде актуализиран.

„Бяха луди 24 часа, истински вихър, както можете да си представите, но в същото време много приятни и вълнуващи. Гледам на ситуацията позитивно – това е невероятно преживяване“, коментира Макфарлейн. Той допълни, че се чувства сравнително спокоен, макар да очаква напрежението да се покачи с наближаването на мача. „Не съм работил на това ниво досега, но момчетата бяха страхотни и ще се справим заедно“, каза още англичанинът.

Раздялата с Мареска дойде след равенството 2:2 срещу Борнемут във вторник, което остави Челси на 15 точки зад лидера Арсенал. Така първият мач на Макфарлейн като старши треньор на мъжки отбор ще бъде срещу Пеп Гуардиола, който през ноември отпразнува своя мач номер 1000 като мениджър.

„Отборът трябва да бъде готов и подготвен, а нашата роля е да дадем на играчите нужната подкрепа, за да изпълнят задачите си. Не бих казал, че нямаме какво да губим – трябва да покажем най-доброто от себе си“, подчерта специалистът.

Челси пътува за Манчестър, заемайки три позиции и 11 точки зад втория в класирането Сити. След напускането на Мареска се появиха информации за евентуални разговори между италианеца и Манчестър Сити за наследник на Гуардиола, но бившият наставник на Лестър отрече тези твърдения. Самият Гуардиола заяви, че Челси е загубил „изключителен треньор и човек“, но подчерта, че решението е на клубното ръководство.

Свързани статии:

Златното правило на Челси
Златното правило на Челси
Чете се за: 07:35 мин.
Челси уволни Енцо Мареска
Челси уволни Енцо Мареска
45-годишният италианец бе начело на „сините“ от юли 2024 г.
Чете се за: 01:25 мин.
#Калъм Макфарлейн #ФК Челси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски футбол

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона Роналд Араухо обратно в редиците на Барселона
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ