Новият мениджър на Челси: Бяха луди 24 часа

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлейн призна, че последните 24 часа са били истински „вихър от събития“, след като бе назначен за временен заместник на Енцо Мареска. Италианецът се раздели с лондончани в четвъртък, 18 месеца след като наследи Маурисио Почетино на „Стамфорд Бридж“.



Макфарлейн, който досега водеше отбора до 21 години на Челси, пое временно първия тим и ще направи дебюта си начело на мъжкия състав в неделя при гостуването на Манчестър Сити във Висшата лига. Назначението му дойде толкова изненадващо, че дори достъпът му до залата за пресконференции на клубната база е трябвало спешно да бъде актуализиран.

„Бяха луди 24 часа, истински вихър, както можете да си представите, но в същото време много приятни и вълнуващи. Гледам на ситуацията позитивно – това е невероятно преживяване“, коментира Макфарлейн. Той допълни, че се чувства сравнително спокоен, макар да очаква напрежението да се покачи с наближаването на мача. „Не съм работил на това ниво досега, но момчетата бяха страхотни и ще се справим заедно“, каза още англичанинът.

Раздялата с Мареска дойде след равенството 2:2 срещу Борнемут във вторник, което остави Челси на 15 точки зад лидера Арсенал. Така първият мач на Макфарлейн като старши треньор на мъжки отбор ще бъде срещу Пеп Гуардиола, който през ноември отпразнува своя мач номер 1000 като мениджър.

„Отборът трябва да бъде готов и подготвен, а нашата роля е да дадем на играчите нужната подкрепа, за да изпълнят задачите си. Не бих казал, че нямаме какво да губим – трябва да покажем най-доброто от себе си“, подчерта специалистът.

Челси пътува за Манчестър, заемайки три позиции и 11 точки зад втория в класирането Сити. След напускането на Мареска се появиха информации за евентуални разговори между италианеца и Манчестър Сити за наследник на Гуардиола, но бившият наставник на Лестър отрече тези твърдения. Самият Гуардиола заяви, че Челси е загубил „изключителен треньор и човек“, но подчерта, че решението е на клубното ръководство.