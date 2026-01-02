Милан бутна Интер от върха в Италия

Милан стартира 2026 година с трудна, но изключително ценна победа – 1:0 над Каляри в първия мач от 18-ия кръг на Серия А. Първото попадение за новата календарна година в италианския елит реализира Рафаел Леао в началото на второто полувреме, с което донесе трите точки на „росонерите“.

Успехът имаше сериозно значение и за двата тима. Милан се изкачи, поне временно, на върха в класирането, в един от най-заплетените сезони в топ 5 първенствата на Европа. Шансовете на тима да остане лидер и след края на кръга са реални, тъй като Интер има тежко гостуване на Болоня, а шампионът Наполи се изправя срещу непредсказуемия Лацио. Това допълнително отваря интригата, като Рома и Ювентус дебнат в ролята на скрити претенденти за „Скудетото“.

Каляри може да съжалява за пропуснатите възможности през първата част, когато играта беше по-равностойна. Отборът от Сардиния остава въвлечен в битката за оцеляване, като е на шест точки от първия под чертата, но с два мача повече спрямо Верона – фактор, който може да се окаже решаващ в хода на сезона.

За Милан срещата беше белязана и от присъствието на новото попълнение Никлас Фюлкруг.



Германският нападател, привлечен от Уест Хам под наем с опция за откупуване, попадна в групата, но започна мача на резервната скамейка, но се появи в игра след почивката.