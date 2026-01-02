Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас осъществи най-скъпия трансфер в историята си, след като привлече уелското крило Бренан Джонсън от Тотнъм с договор за четири години и половина. Сделката е на стойност около 35 милиона паунда, твърдят британските медии, макар официално финансовите параметри да не бяха оповестени.

Лондончани, които заемат 10-о място във временното класиране на Висшата лига, обявиха, че Джонсън ще бъде на разположение още за неделното гостуване на Нюкасъл, което отваря възможност за незабавен дебют с новия екип.

Мениджърът на Палас Оливер Гласнер не скри удовлетворението си от бързото финализиране на трансфера, подчертавайки, че скоростта и головият нюх на Джонсън ще добавят ново измерение в офанзивната игра на отбора.

24-годишният уелсец бе най-резултатният футболист на Тотнъм през миналия сезон с 18 гола във всички турнири, но през настоящата кампания загуби титулярното си място под ръководството на новия мениджър Томас Франк. Джонсън стартира само в шест мача във Висшата лига, като основно се появяваше от резервната скамейка и записа четири попадения в 22 срещи.