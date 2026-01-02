Томас Франк не се притеснява от освиркванията

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк стана обект на остри реакции от трибуните след нулевото равенство срещу Брентфорд – бившия му клуб. Част от привържениците на „шпорите“ освиркаха наставника, а по време и след края на двубоя по стадиона се чуха скандирания „скучен, скучен Тотнъм“, както и песни с имената на бивши футболисти на клуба.

Франк беше посрещнат с нова вълна от освирквания, когато отиде да поздрави феновете след последния съдийски сигнал. Въпреки напрежението, датският специалист заяви, че разбира разочарованието на запалянковците и вярва, че добрите резултати ще променят отношението към него.

Треньорът подчерта позитивите от последните гостувания на тима, акцентирайки върху стабилността в защита, като същевременно призна, че отборът все още търси решения в офанзивен план.

Запитан дали може да бъде успешен начело на Тотнъм без подкрепата на феновете, Франк отговори категорично, че именно успехите ще върнат доверието на трибуните. По думите му, когато отборът започне да печели, подкрепата на привържениците ще дойде естествено.