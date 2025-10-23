Челси обезличи Аякс

Челси се усмихна за втори пореден път в Шампионската лига. Съставът на Енцо Мареска се разправи с Аякс след 5:1 в мач от третия кръг, който се изигра на "Стамфорд Бридж".

Имената си сред голмайсторите за англичаните записаха Марк Гиу, Мойсес Кайседо, Тайрик Джордж, Енцо Фернандес и Естевао, като последните двама бяха точни от дузпи. Почетното попадение за нидерандците отбеляза Вут Вегхоорст, който също отбеляза от 11-метров наказателен удар. Отборът от Амстердам трябваше да играе дълго време от срещата и с човек по-малко, тъй като Кенет Тейлър бе изгонен още в началото заради червен картон.

Втората поредна победа за лондончани ги изкачи до 11 място във временното класиране в турнира на богатите с 6 точки, а футболистите на Джон Хейтинга все още не знаят какво е успех и допуснаха трета последователна загуба, което ги поставя на незавидната последна 36-та позиция и без точков актив. На 5 ноември (сряда) Челси ще има гостуване на Карабах. От своя страна Аякс ще приеме Галатасарай в същия ден.

Домакините първи създадоха реална опасност, като това се случи в 12-та минута. Тогава Марк Гиу получи подаване, което превърна в изстрел, но Рембо Пасвеер внимаваше и не допусна гол в нидерландската врата.

4 минути по-късно Кенет Тейлър фаулира Факундо Буананоте, като намесата на ВАР даде основание на Феликс Цайър да изгони първия. Последва бързо изпълнение на прекия свободен удар, при който Гиу бе намерен свободен и този път не сбърка за 1:0.

В 27-та минута англичаните удвоиха преднината си. Мойсес Кайседо получи топката и отправи шут от дистанция, а оттам топката рикошира в крака на бранител на гостите и навести вратата, пазена от Пасвеер.

Нидерландците си стъпиха на краката до известна степен 4 минути след това. Тосин Адарабиойо наруши правилата и препъна Раул Моро. Бялата точка бе посочена, а Йосип Шутало застана зад топката и не сбърка за 1:2.

„Сините“ реагираха подобаващо в 44-та минута, когато Вут Вегхорст извърши грубо нарушение срещу Енцо Фернандес. Именно аржентинецът се нагърби с отговорността и преодоля Пасавеер, който бе на косъм да спаси.

В добавеното време на първото полувреме ситуацията в нидерландския отбор допълнително се влоши. Юри Баас извърши грубо нарушение, препъвайки Естевао. Последва още една дузпа за лондончани. Подобно на Фернандес, той също изпълни 11-метровия наказателен удар и резултатът стана 4:1.

При подновяването на играта тимът от Лондон продължи със своята наказателна акция. В 48-та минута Тайрик Джордж овладя топката в празно пространство и шутира от границата на наказателното поле, след което топката рикошира и навести за пети път вратата на Пасавеер.

В 62-та минута домакините бяха близо до още едно попадение, но Пасавеер спаси изстрела на Джош Ачемпонг.

Англичаните отново имаха шанс да направят разгрома си още по-сериозен в 76-та минута. Естевао стреля от границата на наказателното поле. Последва героично спасяване на нидерландския страж и резултатът остана непроменен.

До края нов гол не падна, а интригата отдавна се бе изпарила.