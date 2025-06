Реал Мадрид с всичко най-добро на Световното клубно първенство

Реал Мадрид ще разполага с всичко налично за предстоящото световно клубно първенство в САЩ, което е бъде излъчвано в ефира на БНТ от 13 юни до 14 юли. Испанците ще разчитат на всички свои звезди, включително и на най-новите попълнения за клубния Мондиал, оповестиха от клуба.

