БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Сосиедад спечели баското дерби срещу Атлетик Билбао в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Европейски футбол
Запази

Домакините спечелиха петголовия сблъсък.

Реал Сосиедад
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига.

В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Реал Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурузета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро отново изравни. Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на Реал Сосиедад.

За тима това е трета победа за сезона и втора поредна, като съставът е на 13-о място в класирането. Атлетик записа пето поражение и се смъкна на десета позиция.

По-рано днес Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

В късния мач Реал Мадрид е домакин на Валенсия.

Свързани статии:

Виляреал победи Райо Вaлeкано и продължава да бъде без поражение у дома
Виляреал победи Райо Вaлeкано и продължава да бъде без поражение у дома
Чете се за: 00:57 мин.
#Ла Лига 2025/26 #Атлетик Билбао #Реал Сосиедад

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Спорт

Реал Мадрид не срещна затруднения в домакинството си на Валенсия
Реал Мадрид не срещна затруднения в домакинството си на Валенсия
Ливърпул се върна на победния път с домакински успех над Астън Вила Ливърпул се върна на победния път с домакински успех над Астън Вила
Чете се за: 01:35 мин.
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт" Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:57 мин.
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3 Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай
Чете се за: 00:55 мин.
Два гола на Кристиано Роналдо донесоха нова шампионатна победа на Ал-Насър Два гола на Кристиано Роналдо донесоха нова шампионатна победа на Ал-Насър
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ