Реал Сосиедад спечели баското дерби срещу Атлетик Билбао в Ла Лига

Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига.

В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Реал Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурузета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро отново изравни. Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на Реал Сосиедад.

За тима това е трета победа за сезона и втора поредна, като съставът е на 13-о място в класирането. Атлетик записа пето поражение и се смъкна на десета позиция.

По-рано днес Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

В късния мач Реал Мадрид е домакин на Валенсия.