Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост в Русе над Дунав

Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост на Дунав Русе, след като надделя с 3:2 гейма в последния мач от 11-ия кръг на мъжкото волейболно първенство на България. Срещата премина през сериозни обрати, а развръзката дойде в тайбрека, където гостите показаха по-здрави нерви.

Домакините измъкнаха първия гейм с минимална разлика – 29:27. Това обаче не сломи Пирин, който реагира бързо и наложи контрол върху срещата, печелейки следващите два гейма с 25:20 и 25:22. Дунав върна интригата след убедително 25:14 и изпрати двубоя в решителна пета част.

В тайбрека отборът от Разлог пое инициативата и поведе при смените на полетата с 8:5, а малко по-късно увеличи аванса си до 11:8. Русенци успяха да изравнят, но в решаващите моменти Пирин спечели четири поредни точки и сложи край на спора при 15:11.

След този успех Пирин Разлог заема шеста позиция във временното класиране, докато Дунав Русе остава десети, като има само една победа в първите 11 срещи от сезона.