Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост в Русе над Дунав

Спорт
Срещата премина през сериозни обрати, а развръзката дойде в тайбрек.

ВК Пирин Разлог
Снимка: Startphoto.bg
Пирин Разлог изтръгна драматична победа като гост на Дунав Русе, след като надделя с 3:2 гейма в последния мач от 11-ия кръг на мъжкото волейболно първенство на България. Срещата премина през сериозни обрати, а развръзката дойде в тайбрека, където гостите показаха по-здрави нерви.

Домакините измъкнаха първия гейм с минимална разлика – 29:27. Това обаче не сломи Пирин, който реагира бързо и наложи контрол върху срещата, печелейки следващите два гейма с 25:20 и 25:22. Дунав върна интригата след убедително 25:14 и изпрати двубоя в решителна пета част.

В тайбрека отборът от Разлог пое инициативата и поведе при смените на полетата с 8:5, а малко по-късно увеличи аванса си до 11:8. Русенци успяха да изравнят, но в решаващите моменти Пирин спечели четири поредни точки и сложи край на спора при 15:11.

След този успех Пирин Разлог заема шеста позиция във временното класиране, докато Дунав Русе остава десети, като има само една победа в първите 11 срещи от сезона.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Пирин Разлог #ВК Дунав Русе

