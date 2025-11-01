Виляреал победи Райо Вaлeкано и продължава да бъде без поражение у дома

Виляреал записа убедителен успех над гостуващия Райо Валекано с 4:0 в среща от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Така серията на Райо от шест поредни мача във всички турнири без загуба беше прекъсната, а Виляреал пък продължава да бъде без поражение като домакин от началото на сезона.

Жерар Морено откри резултата за домакините в 22-ата минута. Останалите три гола реализираха Алберто Молейро, Санти Комесаня и Айосе Перес през втората част.

След успеха Виляреал се изкачи на временното второ място в класирането на Ла Лига с 23 точки актив, но с мач повече от третия Барселона, който е с 22, а Райо Валекано са на десета позиция с 14 точки.