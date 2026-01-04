Рен спечели гостуването си на Лил във френската Лига 1

Рен се наложи с 2:0 като гост срещу Лил в мач от 17-ия кръг на френската Лига 1.

Домакините останаха в намален състав още в 13-ата минута след червен картон на Александро, а полякът Пшемислав Франковски откри резултата четири минути след почивката.

В 56-ата минута Кентен Мерлен оформи крайния резултат в срещата.

Рен е на шесто място в подреждането в Лига 1 с 30 точки, докато Лил има 2 точки повече на четвъртата позиция.

По-късно тази вечер шампионът Пари Сен Жермен приема съгражданина си ФК Париж, в мач с голям заряд.