Късни голове донесоха успеха на Барселона в гостуването на Еспаньол

Барселона победи Еспаньол с 2:0 в мач от 18-ия кръг на Ла Лига. Головете за победителите дойдоха след 85-ата минута.

През първото полувреме в Корнея де Лобрегат домакините бяха по-активни в преден план, но не материализираха предимството си. Жоан Гарсия се справи с изстрели на Фернандес Хаен и Карлос Ромеро.

След почивката каталунците заиграха далеч по-офанзивно. Марко Дмитрович обаче отрази удари на Жул Кунде и Ерик Гарсия.

Възпитаниците на Ханзи Флик все пак намериха път към противниковата врата в 86-ата минута. Дани Олмо откри резултата с красив фалцов удар извън наказателното поле, който прати топката в горния далечен ъгъл.

В последната минута на редовното време Роберт Левандовски подпечата успеха за гостите. Нападателят се разписа след подаване на Фермин Лопес

Барселона оглавява класирането с актив от 49 пункта. Еспаньол остава на 5-ата позиция в подреждането с 33 точки.

Останалите резултати от деня:

Елче - Виляреал 1:3

Осасуна - Атлетик Билнао 1:1

Селта Виго - Валенсия 4:1