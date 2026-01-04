Аталанта спечели домакинството си на Рома

Аталанта победи с минималното 1:0 гостуващия Рома в двубой от 18-ия кръг на Серия А. Гол на Джорджо Скалвини още в 12-ата минута осигури успеха в полза на отбора от Бергамо, който се намира на осмо място в класирането с 25 точки.

В 28-ата минута попадение на Джанлука Скамака от домакините беше отменено след заради засада и след намесата на видео асистент реферите.

Пет минути след почивката Еван Фъргюсън беше близо до изравняването, но вратарят Марко Карнезеки се намеси решително.

Аталанта записа четвърта победа в последните си пет срещи, докато столичани остават на петата позиция с 33 точки след третото си поредно поражение като гост.

По-късно днес шампионът Наполи гостува на Лацио, докато Интер Милано приема Болоня.