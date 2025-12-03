БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
Снимка: БТА
Със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум с въпрос - "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г".

Въпросът беше внесен от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Депутатите започнаха разглеждането на точката едва в 11.20 ч. днес след три последователни почивки. Преди това те изчакваха представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум.

Представители обаче не дойдоха в залата и дебатите започнаха по същество.

снимка: БТА

Основна роля в тях изиграха представителите на "Възраждане", които дори разпънаха в зала транспарант в защита на българския лев, който беше с правописна грешка в думата "Референдум".

#"Възраждане" #референдум

