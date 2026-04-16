Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Рекорден награден фонд на „Ролан Гарос“

Спорт
Ролан Гарос финал, жени
Наградният фонд на тазгодишното издание на Ролан Гарос ще достигне 61,7 милиона евро, след като организаторите обявиха увеличение от 9,5 процента.

Сумата е с 5,4 милиона евро повече спрямо предходната година и е част от тенденцията за постепенно нарастване на приходите за тенисистите в турнирите от Големия шлем. Организаторите в Париж продължават да поставят акцент върху по-равномерното разпределение на средствата, като увеличенията обхващат не само шампионите, но и състезателите, отпадащи в по-ранните кръгове.

Както и досега, турнирът ще гарантира равни наградни фондове при мъжете и жените.

Повишението идва на фона на засилен натиск от страна на играчите за по-голям дял от приходите в тениса, като темата остава във фокуса на разговорите между състезатели, организатори и ръководни органи.

Въпреки ръста, Ролан Гарос вероятно ще остане с по-нисък общ награден фонд в сравнение с останалите турнири от Големия шлем. За сравнение, US Open предложи около 90 милиона долара през миналата година, Уимбълдън – над 53 милиона паунда, а Australian Open достигна рекордни близо 80 милиона долара през настоящия сезон.

