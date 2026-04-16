Рекорден награден фонд на „Ролан Гарос“

Наградният фонд на тазгодишното издание на Ролан Гарос ще достигне 61,7 милиона евро, след като организаторите обявиха увеличение от 9,5 процента.

Сумата е с 5,4 милиона евро повече спрямо предходната година и е част от тенденцията за постепенно нарастване на приходите за тенисистите в турнирите от Големия шлем. Организаторите в Париж продължават да поставят акцент върху по-равномерното разпределение на средствата, като увеличенията обхващат не само шампионите, но и състезателите, отпадащи в по-ранните кръгове.

Както и досега, турнирът ще гарантира равни наградни фондове при мъжете и жените.

Повишението идва на фона на засилен натиск от страна на играчите за по-голям дял от приходите в тениса, като темата остава във фокуса на разговорите между състезатели, организатори и ръководни органи.

Въпреки ръста, Ролан Гарос вероятно ще остане с по-нисък общ награден фонд в сравнение с останалите турнири от Големия шлем. За сравнение, US Open предложи около 90 милиона долара през миналата година, Уимбълдън – над 53 милиона паунда, а Australian Open достигна рекордни близо 80 милиона долара през настоящия сезон.