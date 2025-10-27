Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб

На празника на смилянския фасул, който беше в събота, деликатесният сорт наричан "фасулевица" достигна рекордната цена от 25 лева за килограм. По-дребният боб се предлагаше за 22 лева. С какво местните производители обясниха поскъпването?

Сушата и високите температури през лятото са се отразили негативно на добивите от смилянски боб.

Сафедин Чикуртев - председател на местната кооперация: "Много дълги продължителни периоди сухи и жега и просто цветчетата абортираха. Количествата произведени тая година са наполовина в сравнение с миналата. Значи Ардинското корито максимум 20-25 тона." Бойко Златев - производител: "По време на цъфтежа особено, тогава бяха най-високи температурите, фасулът цъфти, но след това пада и не може да завърже. Част от боба завърза вече към края, като почна да вали, но той пък не можа да узрее и така. Хората останаха с много слаба продукция, даже някои останаха... не могат да си вземат и семената."

Със слабата реколта, а от друга страна с повишеното търсене, производителите обясниха и по-високите цени на фасула.

Бойко Златев - производител: "25 и 27 това е цената за сега, ми това е основно, слабите добиви това е основната причина за високата цена. Може би ако за следващите години има по-благоприятно условия, цените може и да паднат, но на тоя етап това са цените.

БНТ: Има ли търсене, купуват ли на тази цена?

- По-малко, още са нали сравняват го с месото, месото е двойно по-евтино." Чавдар Червенков - кмет на с. Смилян: "Мое лично мнение е, че малко е скъпичък, но хората го купуват."

А иначе в Смилян беше празнично - с много музика и безплатна боб чорба за всички. Та, който не си позволи да купи от скъпия фасул, можеше поне да го опита.