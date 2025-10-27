БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

С какво местните производители обясниха поскъпването?

рекордна цена лева килограм достигна смилянският боб
Снимка: БТА
Слушай новината

На празника на смилянския фасул, който беше в събота, деликатесният сорт наричан "фасулевица" достигна рекордната цена от 25 лева за килограм. По-дребният боб се предлагаше за 22 лева. С какво местните производители обясниха поскъпването?

Сушата и високите температури през лятото са се отразили негативно на добивите от смилянски боб.

Сафедин Чикуртев - председател на местната кооперация: "Много дълги продължителни периоди сухи и жега и просто цветчетата абортираха. Количествата произведени тая година са наполовина в сравнение с миналата. Значи Ардинското корито максимум 20-25 тона."

Бойко Златев - производител: "По време на цъфтежа особено, тогава бяха най-високи температурите, фасулът цъфти, но след това пада и не може да завърже. Част от боба завърза вече към края, като почна да вали, но той пък не можа да узрее и така. Хората останаха с много слаба продукция, даже някои останаха... не могат да си вземат и семената."

Със слабата реколта, а от друга страна с повишеното търсене, производителите обясниха и по-високите цени на фасула.

Бойко Златев - производител: "25 и 27 това е цената за сега, ми това е основно, слабите добиви това е основната причина за високата цена. Може би ако за следващите години има по-благоприятно условия, цените може и да паднат, но на тоя етап това са цените.
БНТ: Има ли търсене, купуват ли на тази цена?
- По-малко, още са нали сравняват го с месото, месото е двойно по-евтино."

Чавдар Червенков - кмет на с. Смилян: "Мое лично мнение е, че малко е скъпичък, но хората го купуват."

А иначе в Смилян беше празнично - с много музика и безплатна боб чорба за всички. Та, който не си позволи да купи от скъпия фасул, можеше поне да го опита.

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Общество

КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете
КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт "Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт
Чете се за: 04:32 мин.
"Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати "Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати
Чете се за: 03:47 мин.
Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г. Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 01:45 мин.
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ