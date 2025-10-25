Празникът на смилянския боб отново събра стотици в Родопите

Традиционният Празник на смилянския фасул събра днес стотици гости в родопското село

Смилян.

Гръм на фасулево топче даде старт на празничната програма. 25 производители и занаятчии

се включиха в изложението "Чиста храна за нас и нашите деца".

На щандовете можеха да се намерят екологично чисти продукти от мляко и месо, мед и пчелни продукти, изделия на дърворезбари и дърводелци, дрехи и сувенири с фолклорни мотиви. И, разбира се, смилянски фасул, произведен в района.

Заради сушата през лятото реколтата тази година е по-слаба, коментираха производители. За това пък цената за килограм едър фасул стигна рекордната стойност от 25 лева. Домакините бяха приготвили вкусна бобена чорба от 300 килограма фасул, с която гощаваха гостите на празника.

86 бяха паната, които се включиха в конкурса за най-оригинално пано от бобени зърна. Имаше още конкурс за най-вкусно ястие от смилянски фасул, както и за производител на годината.