БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордни цени на жилищата в Испания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
рекордни цени жилищата испания
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Цените на жилищата в Испания счупиха всички рекорди и достигнаха най-високото си равнище откакто се води статистика. През третото тримесечие на тази година са поскъпнали с 12% на годишна база и цената за квадратен метър е средно 2150 евро.

Предишният рекорд е от началото на 2008 година, точно преди спукването на жилищния балон. Тогава средната стойност е била 2100 евро за квадратен метър. В настоящата година - в сравнение с второто тримесечие, в периода юли - септември цените са се повишили с близо 3%, отбелязвайки три поредни тримесечия над 2000 евро/кв. м.

Средната стойност се е увеличила с близо 50% спрямо най-ниските нива от 2014 година. Тогава цената на квадратен метър жилищна площ е била 1450 евро. Най-скъпи са имотите, построени в последните 5 години. Те струват средно 2500 евро на кв. м.

Най-скъпи са имотите в автономната област Мадрид и на Балеарските острови със средни цени над 3600 евро на кв. м. Следват Страната на баските – близо 2900 евро на квадратен метър и Каталуния с 2500 евро за кв. м жилищна площ.

#Испания #цени на жилища #цени на имотите

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
4
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
6
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени
Чете се за: 01:12 мин.
ЕК предлага създаването на “военен Шенген” ЕК предлага създаването на “военен Шенген”
Чете се за: 01:47 мин.
Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна
Чете се за: 01:07 мин.
Украинският президент Зеленски пристигна в Турция Украинският президент Зеленски пристигна в Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО) МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с. Петърч (ВИДЕО)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ