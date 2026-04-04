Рен отказа Брест в голово шоу

Рен се върна на правия път в Лига 1. „Червено-черните“ оцеляха в голово шоу при гостуването си на Брест след 4:3 в мач от 28-ия кръг. Те са са с актив от 47 точки, колкото имат намиращите се пред тях по голова разлика Лион и Лил.

Брест уцели само три пъти вратата на Рен, но и в трите случая домакините преодоляха Брис Самба. Жуниор Ебимбе се разписа два пъти и веднъж точен бе Реми Ласкари, а за Рен вкараха Людовик Блас, Естефан Лепол и Бреел Емболо. Гостите обаче получиха още един шанс в 74-та минута, четири след изравнителния гол на Ласкари, и се възползваха. Те получиха дузпа за нарушение на Кени Лала и Лепол преодоля още веднъж Грегоар Кудер за крайното 4:3.

Рен вече е с точка пред Монако на шестото място, което по всяка вероятност ще даде право на участие в Лигата на конференциите през есента. Брест е с 11 точки назад и нито има шанс за европейски футбол, нито е застрашен от изпадане.

По-рано днес Страсбург надигра с 3:1 Тулуза и изпревари днешния си съперник с шест точки в надпреварата за осмата позиция в Лига 1. Точни за домакините през първото полувреме бяха Марсиал Годо, Хулио Енсиско и Самир Ел Мурабет, а за гостите се разписа Антоан Менди в края на мача.