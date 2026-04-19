Рен записа класика срещу Страсбург

Рен записа трети пореден успех в Лига 1. Тимът спечели при гостуването си на Страсбург с 3:0 в мач от 30-ия кръг.

Естебан Льопол, Бреел Емболо и Муса Тамари вкараха головете за бретанците, които не оставиха шансове на полуфиналиста в Лигата на конференциите. Рен се изкачва на трето място във временното класиране, като изпревари Олимпик Марсилия и ако запази тази позиция, ще играе в квалификациите на Шампионската лига. Страсбург е на осмо място с 43 точки.

Предпоследният Нант бе близо до победата над Брест, но в крайна сметка мачът завърши 1:1, като домакините играха близо половин час с човек по-малко заради червен картон на Демен Табибу, а от пейката бе изгонен и треньорът Вахид Халилходжич. Мохамед Мостафа даде преднина на "канарчетата", Брендан Шардоне изравни в шестата минута на добавеното време. Така Нант остава 14-и с пет точки зад 16-ия Оксер и изглежда все по-илюзорно, че тимът ще може да се спаси.

В последния мач от кръга по същото време ФК Париж се наложи над Мец с 3:1 при гостуването си. Алимани Гори изведе столичани напред в резултата, Гиорги Квилитая изравни за Мец. Двадесет минути преди края Отавия дада пак аванс на ФК Париж, а Илан Кебал направи 3:1 в края. Отборът от столицата се изкачи на десето място с 38 точки, Мец е твърдо последен с 15 и на практика изпадна от Лига 1.