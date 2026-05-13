Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Режисьорът Питър Джаксън получи почетна „Златна палма” на откриването на кинофестивала в Кан

режисьорът питър джаксън получи почетна bdquoзлатна палмаrdquo церемонията откриването кинофестивала кан
Новозеландският режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата „Властелинът на пръстените”, получи почетна „Златна палма” на церемонията за откриването на кинофестивала в Кан, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Американската актриса Джейн Фонда и китайската ѝ колежка Гун Ли официално дадоха началото на филмовия форум.

„Това събитие „ни позволява да се срещнем и да се свържем“ един с друг, отбеляза Гун Ли.

„Вярвам, че киното винаги е било акт на съпротива, защото разказваме истории, а историите са това, което прави една цивилизация“, каза Джейн Фонда, цитирана от АФП.

Почетната „Златна палма” Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо във „Властелинът на пръстените“. Той отбелязва, че животът му е разделен между „преди и след" момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18-годишна възраст.

„Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал“, обърна се Ууд към Джаксън.

Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата „Златна палма” е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля“, цитиран от Ройтерс. Той смята, че „аз не съм човек, който би получил „Златна палма“.

На Джаксън беше посветено и изпълнение на песента Get Back – препратка към високо оценения му документален филм от 2021 г. за „Бийтълс“.

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място, отбелязва Асошиейтед прес.

#Питър Джаксън #фестивала в Кан #"Златна палма"

