Режисьорът Питър Джаксън получи почетна „Златна палма” на откриването на кинофестивала в Кан

Новозеландският режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата „Властелинът на пръстените”, получи почетна „Златна палма” на церемонията за откриването на кинофестивала в Кан, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Американската актриса Джейн Фонда и китайската ѝ колежка Гун Ли официално дадоха началото на филмовия форум.

„Това събитие „ни позволява да се срещнем и да се свържем“ един с друг, отбеляза Гун Ли. „Вярвам, че киното винаги е било акт на съпротива, защото разказваме истории, а историите са това, което прави една цивилизация“, каза Джейн Фонда, цитирана от АФП.

Почетната „Златна палма” Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо във „Властелинът на пръстените“. Той отбелязва, че животът му е разделен между „преди и след" момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18-годишна възраст.

„Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал“, обърна се Ууд към Джаксън.

Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата „Златна палма” е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля“, цитиран от Ройтерс. Той смята, че „аз не съм човек, който би получил „Златна палма“.

На Джаксън беше посветено и изпълнение на песента Get Back – препратка към високо оценения му документален филм от 2021 г. за „Бийтълс“.

Тазгодишното 79-о издание на филмовия фестивал в Кан започна във вторник, като политиката, изкуственият интелект и променящите се приоритети на Холивуд заемат водещо място, отбелязва Асошиейтед прес.