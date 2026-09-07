Ричард Хюз с ръководна роля в Ал Хилал

Ричард Хюз е назначен за спортен директор на Ал Хилал след раздялата му с английския Ливърпул, съобщи саудитският клуб.

47-годишният Хюз се присъедини към Ливърпул през 2024 година, пристигайки от Борнемут. Той назначи Арне Слот за наследник на Юрген Клоп като мениджър - решение, донесло дивиденти, тъй като „червените“ спечелиха титлата във Висшата лига през сезон 2024/2025. Впоследствие Слот беше уволнен и заменен от Андони Ираола през юни.

„Назначаването на Хюз идва като част от усилията на Ал Хилал за укрепване на футболната си система и развитие на спортната ни структура със специализиран опит“, се казва в изявлението на лидера в Саудитската професионална лига.

Назначаването подчертава стремежа на Ал Хилал да се възползва от експертизата в английския футбол, а Ричард Хюз е поредната фигура от Висшата лига, която се присъедини към клуба от Рияд.