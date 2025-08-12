БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Рилски спортист започна подготовка за новия сезон

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Първата тренировка на тима бе водена от помощниците на Любомир Киров.

Рилски спортист
Снимка: Официален сайт
Шампионът на България по баскетбол Рилски спортист започна подготовка за новия сезон 2025/2026, съобщиха от клуб.

Първата тренировка на тима бе водена от помощниците на Любомир Киров - Йордан Бозов, Дарин Иванов, Даниел Петров и кондиционния специалист Благовест Главев.

Участие в заниманието взеха общо осем баскетболисти, като сред тях бяха капитанът Чавдар Костов и гардът Деян Карамфилов.

„Заетите с националния отбор Мирослав Васов, Христо Бъчков и старши треньорът ни Любомир Киров се очаква да се включат в тренировъчния цикъл на по-късен етап, когато приключат ангажиментите им с представителния тим на България“, информираха от клуба на официалния си сайт.

Друга част от играчите на Рилски спортист за новия сезон ще се присъединят към съотборниците си в рамките на настоящата седмица.

