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РИОСВ-Бургас проверява сигнал за изплувала тръба от канализационния колектор в морето край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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РИОСВ-Бургас проверява сигнал за изплувала тръба от канализационния колектор в морето край Созопол
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Спешна проверка предприеха днес екипи от РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски район" по сигнал, че е установена тръба, която се издига над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория.

Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на Гранична полиция – Бургас, като е изразено предположение, че тръбата може да е свързана със заустване на отпадъчни води.

След като са били сравнени координатите и информацията на РИОСВ – Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадъчни води от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) "Созопол".

Съоръжението е част от канализационната система "Созопол - Черноморец - Равадиново“.

В спешен порядък са изпратени официални писма до Община Созопол – собственик на съоръжението, и до оператора на канализационната система - "Водоснабдяване и канализация" - Бургас, с указания да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормалното експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на неизправности.

Извършва се и проверка на място на пречиствателната станция.

От екоинспекцията е заявено и вземане на водни проби за физикохимичен анализ, преди дълбоководното заустване в Черно море.

#изплували тръби #спешна проверка #РИОСВ - Бургас #Созопол

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