Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си

Достигналият до №9 в ранглистата на АТР испанец Роберто Баутиста Агут обяви оттеглянето си от спорта.

„Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тенисът ми даде толкова много“, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи.

Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на краля в Испания, където той загуби на полуфиналите.

Баутиста Агут играе професионално от 2005 г. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 г. Баутиста Агут достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис.

През ноември същата година той беше девети в световната ранглиста, най-високата му позиция.