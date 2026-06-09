Роберто Манчини е на крачка от завръщане начело на Италия

Роберто Манчини е на крачка от завръщане начело на националния отбор на Италия, след като през последните 48 часа е имало положителни разговори между бившия селекционер на „Скуадра адзура“ и Италианската футболна федерация (ФИГК).

Според информация на Фабрицио Романо, цитирана от Tuttomercatoweb, Манчини от няколко седмици е отворен към завръщане и в момента се очаква единствено окончателно одобрение от федерацията, за да започне втория си период начело на тима.

Манчини вече изведе Италия до титлата на европейското първенство през 2021 г., преди да подаде изненадваща оставка през 2023 г., за да поеме националния отбор на Саудитска Арабия – решение, което раздели общественото мнение и остави горчиво чувство сред италианските фенове.

Антонио Конте също остава сред вариантите за поста, но към момента Манчини се смята за категоричен фаворит.

След като Италия пропусна трето поредно световно първенство, приоритет за федерацията е дългосрочното изграждане на нов отбор, а не краткосрочни решения, като опитът и познаването на италианския футбол правят Манчини особено предпочитан кандидат.

Европейското първенство през 2028 г. и Световното първенство през 2030 г., което ще се проведе съвместно от Испания, Португалия и Мароко, са основните цели пред бъдещия селекционер.