Родри е готов за трансфер в Реал Мадрид

Носителят на "Златната топка" за 2024 Родри не изключва трансфер в Реал Мадрид през 2027, когато изтича договорът му с английския Манчестър Сити. Полузащитникът бе привлечен в отбора на Хосеп Гуардиола преди седем години от Атлетико Мадрид с трансфер на стойност 70 милиона евро.

Родри, на 29 години, каза за радио Onda Cero: "И други футболисти са изминавали този път. Не директно, но с времето. Не можеш да отказваш на най-добрите клубове в света. Бих се завърнал в родината ми някой ден, ако имам такава опция, разбира се".

Родри, който вкара победния гол във финала на Шампионската лига през 2023, има четири титли на Англия с Манчестър Сити. Той призна, че към този момент не води преговори с англичаните за нов договор и след края на следващия сезон.