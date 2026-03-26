Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без...
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Родри е готов за трансфер в Реал Мадрид

Родри има четири титли на Англия с Манчестър Сити.

родри отказа коментира бъдещето манчестър сити
Носителят на "Златната топка" за 2024 Родри не изключва трансфер в Реал Мадрид през 2027, когато изтича договорът му с английския Манчестър Сити. Полузащитникът бе привлечен в отбора на Хосеп Гуардиола преди седем години от Атлетико Мадрид с трансфер на стойност 70 милиона евро.

Родри, на 29 години, каза за радио Onda Cero: "И други футболисти са изминавали този път. Не директно, но с времето. Не можеш да отказваш на най-добрите клубове в света. Бих се завърнал в родината ми някой ден, ако имам такава опция, разбира се".

Родри, който вкара победния гол във финала на Шампионската лига през 2023, има четири титли на Англия с Манчестър Сити. Той призна, че към този момент не води преговори с англичаните за нов договор и след края на следващия сезон.

"Имам още една цяла година. Все още не е, но ще дойде момент, в който ще трябва да седнем на масата и да поговорим", каза още испанският национал, който пропусна почти целия сезон 2024/2025 заради контузия в коляното.

#Манчестър Сити

